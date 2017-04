La terza maglia realizzata dai tifosi. E' questo il concept rivoluzionario introdotta da Adidas per avvicinare i supporters di Bayern Monaco, Juventus, Manchester United, Flamengo, Milan e Real Madrid in vista della prossima stagione. E sono tanti iprogetti realizzati e inviati alla casa produttrice tedesca che, ora, si accinge a stabilire quali siano i migliori design per la terza maglia della prossima stagione.



Come sempre il sito footyheadlines è riuscito ad ottenere alcuni dei progetti presi maggiormente in considerazione da Adidas per quanto riguarda la terza divisa del Milan anche se su i social è già apparsa una nuova maglietta realizzata e prodotta in esclusiva. E voi, fra i progetti inseriti nella nostra gallery (CLICCA SULL'IMMAGINE IN ALTO), quali preferite?