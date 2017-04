Adriano Galliani cambia vita a 72 anni dopo l'addio al Milan e 42 anni di calcio. Ieri l'ex amministratore delegato rossonero è stato nominato presidente delle società immobiliari del gruppo Fininvest. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, martedì trascorrerà la sua prima giornata di lavoro nella sede della holding in via Paleocapa a Milano. Full immersion in un settore nuovo, quello del mattone, che già da un paio di settimane sta studiando con l'entusiasmo di un ragazzino.



LEGA SERIE A - La sua posizione non è incompatibile con un’eventuale presidenza di Lega, ma per ora Galliani non vuole nemmeno pensarci, anche perché si è appena insediato il commissario Tavecchio e ci vorranno mesi prima delle elezioni. E poi bisognerà capire che tipo di statuto i club voteranno, se ci sarà o meno un presidente di garanzia con compiti esclusivamente istituzionali, se si creeranno le condizioni politiche per una sua nomina. Nel frattempo l’ex a.d. rossonero continuerà a seguire le sue squadre del cuore: il Milan, il Monza e l’Olimpia Milano di pallacanestro. Dopo le dimissioni, ha già osservato in tv il derby e allo stadio la partita con l’Empoli, il prossimo evento calcistico dal vivo sarà Milan-Roma del 7 maggio. Ciò che non cambierà è il trasporto e la passione con cui ha sempre vissuto le partite. Tifoso rossonero, né più né meno di prima.