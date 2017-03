Arrivano nuove indiscrezioni sulla figura di Yonghong Li che si appresta ad acquisire il 99% del Milan. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, le proprietà di Yonghong Li valgono circa 504 milioni di euro.



La documentazione presentata alle banche e a Fininvest, conferma che il broker ha attività in Cina a proprio nome, ma anche a nome della moglie Miss Huang: si tratta soprattutto di partecipazioni in aziende del packaging, ma anche miniere di fosfati e asset nel real estate. Quest’ultima sembra essere una delle attività più rilevanti di Yonghong Li, che possiede una quota (28% in via indiretta) di un palazzo di 48 piani a Guangzhou, il New China Building (valore compressivo un miliardo di euro, quindi la quota di Li si aggira intorno ai 280 milioni).



Li possiede l’11,39% della Zhuhai Zhongfu Enterprise, attiva nel packaging delle bottiglie per Coca Cola e Pepsi e quotata sullo Shenzhen Stock Exchange (la quota di Mr Li varrebbe un centinaio di milioni di euro).