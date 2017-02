Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, a gennaio i cinesi intenzionati ad acquistare il Milan si sono opposti alla cessione dell'attaccante rossonero Carlos Bacca, ma in estate Fassone e Mirabelli cercheranno sicuramente un bomber da 20-25 gol a stagione. Appare quindi scontato l'addio del colombiano, ma prima però servirà trovare un acquirente per poi puntare decisamente su un profilo forte e italiano come quello ricoperto da Federico Bernardeschi, pur non essendo un sostituto naturale del centravanti ex Siviglia.