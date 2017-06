Il Milan è pronto a iniziare la nuova stagione. Questo il programma del mese di luglio, diramato dalla società rossonera sul proprio sito ufficiale: "Si parte già da lunedì e martedì 3-4 luglio, quando i giocatori si sottoporranno ai test medici e atletici a Milanello. Il raduno di tutta la squadra, esclusi i Nazionali, invece, si svolgerà mercoledì 5 (mattina e pomeriggio) sempre nel Centro Sportivo rossonero. Ecco, per tutti i milanisti, la possibilità di assistere all'allenamento del Diavolo. La prima amichevole si giocherà l'11, alle 19.00, con i ragazzi di Mister Montella impegnati allo stadio Comunale Cornaredo contro il Lugano. Ma è il 14 luglio il giorno-chiave: da una parte il sorteggio del terzo turno preliminare di Europa League, quello che ci riguarda da vicino; dall'altra la partenza per la tournée in Cina. Nel continente asiatico, dove fervono i preparativi, andranno in scena tanti eventi esclusivi e le due grandi sfide contro Borussia Dortmund (il 18 alle 13.20 italiane a Guangzhou) e il Bayern Monaco di Ancelotti (il 22 alle 11.35 a Shenzhen). Al ritorno dall'International Champions Cup si entrerà nel vivo della competizione europea. Il Milan, scoperto il proprio avversario, affronterà un doppio impegno cruciale per accedere ai playoff: l'andata del preliminare sarà il 27 luglio. Sullo sfondo, sempre il calciomercato...".