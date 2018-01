Alla Sardegna Arena è andato in scena il Kessie show. Un'armonica esposizione di potenza e freddezza quella dell'ivoriano che ritrova la via del gol (mancava dal 20 settembre) e si riserva la gioia della prima doppietta in maglia rossonera. Altri 3 punti preziosi per Gattuso, in rimonta, e una squadra che inizia a prendere consapevolezza dei propri mezzi.

CHE FORZA - 73% di duelli vinti, 4 palloni recuperati, due gol e tantissimi chilometri percorsi. I numeri non mentono e rendono l'idea del ritrovato stato di grazia di Franck Kessie. Uno che non ha mai staccato la spina da inizio stagione, che non si è mai risparmiato per il bene della squadra. 'Gattuso è stato un campione, sono contento del nostro rapporto. Io non ho ancora fatto nulla, devo lavorare ancora tanto'. Parole sincere quelle del numero 79 a fine partita, in riferimento ad un allenatore che stravede per lui e lo sta riconducendo verso quelli che sono i suoi punti di forza, ovvero inserimenti in area avversaria e conclusioni da fuori.

IMPRESCINDIBILE, NONOSTANTE IL MERCATO - La vittoria ottenuta in quel di Cagliari ha rinforzato la tesi sulla importanza di Kessie all'interno del Milan. Nessuno ha le sue caratteristiche tecniche e fisiche, un eventuale 'raffreddore' costringerebbe Gattuso a ridisegnare completamente il centrocampo. Franck ha risposto presente, vuole regalarsi un 2018 da protagonista assoluto. E pazienza se in questa sessione di mercato non arriverà un vice all'altezza che potesse consentirgli di tirare il fiato una tantum.

RISPOSTA AGLI INCIVILI - Bisogna registrare, nostro malgrado, ancora degli episodi inqualificabili in terra sarda. Purtroppo l’ignoranza nel calcio è un male difficile da sconfiggere, specie quando qualche pseudo tifoso si rende protagonista di ululati razzisti. E' successo anche stasera, dopo la parentesi negativa che ha visto protagonista lo juventino Matuidi. Kessie ha risposto sul campo a quattro incivili che hanno pensato bene di passare del tempo in maniera così bieca.