Una vittoria nel segno di Giacomo Bonaventura. Il numero cinque rossonero rovina i piani del suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic. con due giocate da campione. Il Torino è bello e pimpante per 45', poi affonda sotto i colpi di un Milan che si conferma squadra con carattere e idee di gioco tanto semplici quanto efficaci.



LA RIVINCITA - L'obiettivo dei rossoneri era quello di affrontare di nuovo la Juventus, dopo la sorprendente vittoria di Doha. Montella non ha snobbato la coppa Italia, conscio del fatto che anche questa competizione è utile per proseguire il percorso di crescita intrapreso. Sfidare di nuovo la formazione di Allegri, dopo averla già battuta anche in campionato, ha sempre un fascino particolare.



BONAVENTURA LEADER - Giacomo Bonaventura è il simbolo perfetto di una squadra che ha fame di vittorie e una voglia matta di tornare a insidiare la leadership della Juventus. Jack è il vero termometro rossonero: dalla sua vena dipende gran parte del fatturato offensivo del Milan, sia in termini di assist che di gol. L'ex Atalanta sa come far male ad Allegri, la sfida è già lanciata.