Silvio Berlusconi, tra le altre cose, si è lamentato della cancellazione del celebre trofeo dedicato al padre Luigi. Il Corriere della Sera in edicola stamane riporta la posizione del Milan in merito alla questione. Il Trofeo Berlusconi non è stato disputato per la concomitanza dei preliminari di Europa League, ma c’era (e probabilmente c’è ancora) l’intenzione di rifarlo l’estate prossima, magari contro la Juve. Anche perché - si legge - le ultime edizioni, con la vecchia proprietà, sono state un flop: si è giocato il 5 novembre 2014, contro il San Lorenzo, davanti a 5 mila spettatori, e il 21 ottobre 2015, contro l’Inter con 15 mila persone, mentre nel 2016 non si è disputato.