Il Milan cerca il sostituto di Gigio Donnarumma, che ieri ha scelto di non rinnovare il suo contratto con i rossoneri, e lo ha individuato in Mattia Perin, portiere classe '92 del Genoa: bloccato il mercato negli altri reparti, ora è questa l'esigenza per Fassone e Mirabelli, visto che i preliminari di Europa League incombono.



CONTATTI IN CORSO - I dubbi di natura fisica, dovuti al grave infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare tutta la seconda parte di campionato, hanno lasciato spazio alla convinzione della dirigenza rossonera: secondo quanto riporta Sky, ci sono già stati dei contatti con Alessandro Lucci, agente dell’estremo difensore del Genoa.



a breve aggiornamenti



@AleDigio89