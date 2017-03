Attenta analisi da parte del Sole24ore su Yonghong Li e le sue attività. Secondo la documentazione presentata alle banche e a Fininvest, il broker avrebbe attività in Cina a proprio nome, ma anche a nome della moglie Miss Huang: si tratta soprattutto di partecipazioni in aziende del packaging, ma anche miniere di fosfati e Per quanto riguarda invece la moglie, sempre secondo il Sole 24 Ore, tra le attività che ha in mano ci sarebbe la Zhuhai Zhongfu Plastic Bottling, che Miss Huang possiede tramite la Beverage Packaging Company Limited e la Ruxin New Materials Technology (vale circa 40 milioni di euro), e la DongGuang Transmission & Fuel Injection Technologies della quale la moglie di Yonghong Li dovrebbe possedere circa un 25%. Le miniere di fosfati, infine, avrebbero un giro d’affari di 800 milioni di renminbi (cioè 108 milioni di euro) e varrebbero a novembre 2015 circa 648 milioni di renminbi (87 milioni di euro): per Li la quota di competenza (75%) vale 65 milioni. asset nel real estate. Quest’ultima sembra essere una delle attività più rilevanti di Yonghong Li, che possiede una quota (28% in via indiretta) di un palazzo di 48 piani a Guangzhou, il New China Building (valore compressivo un miliardo di euro, quindi la quota di Li si aggira intorno ai 280 milioni). Mr.Li possiede poi anche l’11,39% della Zhuhai Zhongfu Enterprise, attiva nel packaging delle bottiglie per Coca Cola e Pepsi e quotata sullo Shenzhen Stock Exchange (la quota di Mr Li varrebbe un centinaio di milioni di euro).