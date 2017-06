"Io posso prendere un terzino e metterlo all'ala senza che nessuno dica niente. Ma se prendo un'ala e gli chiedo una volta, per un'emergenza, di fare il terzino ne devo render conto al sindacato? Ma andè in mona tuti quanti, Spegiorin, Campana e ti che me sta a 'scoltar a 'sta ora de note". Queste le parole di uno, che al Milan, è leggenda; è lo sfogo di Nereo Rocco dopo una polemica con la neonata Aic. E la società rossonera, negli ultimi anni in particolar modo, ha dovuto spesso adattare qualcuno a fare il terzino. Magari non un'ala, ma un centrale di difesa (vedi Romagnoli a sinistra o Zapata a destra). Ora, sul mercato, dopo Musacchio e Kessié, la coppia Mirabelli e Fassone ha ufficializzato Ricardo Rodriguez, mancino che arriva dal Wolfsburg, ed è a un passo da Andrea Conti, rivelazione a destra dall'Atalanta. La Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai peggiori 10 terzini degli ultimi anni.



C ome sempre, precisiamo che Le Classifiche di CM non sono un 'prendere o lasciare', quanto piuttosto un 'discutiamone'. Per ogni categoria, noi diciamo la nostra, proponendo la top ten di Calciomercato.com . Ma il dibattito è aperto, e ognuno può esprimere le sue preferenze nella sezione commenti.



Anni bui, difficili, in special modo a sinistra: tra calciatori in prestito per pochi mesi, parametri zero fallimentari, giocatori presi a occhi chiusi fidandosi ciecamente dei procuratori e investimenti sbagliati, spesso gli italiani De Sciglio, Abate e Antonelli hanno dovuto fare gli straordinari. Da Didac Vilà a Taiwo, ecco qui i 10 terzini peggiori dall'addio di Serginho, probabilmente l'ultimo, grande, mancino milanista.