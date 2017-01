Sul sito ufficiale del Milan, troviamo tutti i dati statistici relativi all'importante vittoria ottenuta ieri contro il Torino in coppa Italia.



OTTO

Sono i passaggi del turno ottenuti dal Milan negli ultimi 8 Ottavi di finale di Coppa Italia disputati.



TRE

Sono i gol subiti dal Milan nelle ultime 4 gare casalinghe di TIM Cup.



TRE

Sono le competizioni disputate in stagione dai rossoneri, e Giacomo Bonaventura è l'unico giocatore del Milan ad aver segnato in ciascuna di esse.



CINQUE

Le volte in cui Bonaventura ha fatto gol e assist nello stesso match con la maglia del Milan (le altre 4 in Serie A).



PRIMO

Gol in Coppa Italia per Kucka, in questa che è la sua undicesima presenza nella competizione: terzo gol in totale in maglia Milan, in questa che era la sua cinquantesima presenza in tutte le competizioni.