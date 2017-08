Ancora lui, un anno dopo. Anwar El Ghazi è ancora nel mirino del Milan. Il nome dell'esterno offensivo classe 1995, vicino ai rossoneri già la scorsa estate, quando ancora vestiva la maglia dell'Ajax, è tornato d'attualità nelle ultime settimane. Il suo agente Jorge Mendes lo ha proposto nuovamente al Milan: Fassone e Mirabelli non hanno chiuso la porta all'arrivo dell'olandese, anzi. La società rossonera al momento non considera l'esterno una priorità, ma non scarta El Ghazi ed è pronto a valutare l'ipotesi per i giorni finali di mercato. Vincenzo Montella si aspetta un esterno offensivo, la società vuole accontentarlo. Balde Diao Keita è il sogno dell'allenatore rossonero, ma il senegalese aspetta la Juventus.



IL LILLE FISSA IL PREZZO - Molto rapido, abile nell'uno contro uno e sempre alla ricerca del dribbling: questo è El Ghazi, nato a Barendrecht ventidue anni fa da famiglia marocchina. Il Milan lo aveva sfiorato anche nell'estate del 2016, quando vestiva la maglia dell'Ajax. Nello scorso mese di gennaio è passato al Lille, firmando un contratto fino al 2021. El Loco Bielsa lo considera un giocatore importante per il suo Lille, ma El Ghazi è pronto a valutare nuove ipotesi per il suo futuro. Il club francese lo valuta 10 milioni di euro (cifra per cui è arrivato dall'Ajax lo scorso gennaio), il Milan è disposto a spendere non oltre i 6/7 milioni di euro per il giocatore.



DIPENDE DA NIANG - È un nome nella lista di Fassone e Mirabelli, ma non una priorità. L'eventuale acquisto di un esterno d'attacco dipenderà soprattutto dal futuro di M'Baye Niang. L'attaccante francese, non convocato da Vincenzo Montella per la sfida contro il Crotone di questa sera, ha manifestato dubbi e bloccato momentaneamente il trasferimento allo Spartak Mosca. L'accordo tra i russi e la società rossonera è stato raggiunto sulla base di un'offerta da 18 milioni di euro, ma il giocatore ha bloccato tutto: non è convinto della destinazione, vuole più tempo per riflettere e intanto aspetta il Torino. La società granata resta sullo sfondo: i contatti tra le due parti sono costanti, ma il presidente Cairo è disposto a offrire massimo 12 milioni di euro per convincere il Milan. La società rossonera ne chiede almeno 15 più bonus. Momento di stallo e riflessione, Massimiliano Mirabelli vuole uno sprint sul mercato in uscita. Prima il futuro di Niang, poi l'esterno, con El Ghazi sullo sfondo.