La data del 14 aprile come spartiacque fondamentale per il Milan e il cambio di proprietà. C'è stata la convocazione alle ore 14.30 dell'Assemblea degli azionisti, i punti all'ordine del giorno saranno: nomina del consiglio d'amministrazione, nomina del collegio sindacale, ratifica del noverato dei componenti del CdA.



MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE - La parte straordinaria è quella che può riservare maggiore interesse, ovvero quella della modifica dello statuto sociale. Si va verso la riduzione dei consiglieri di amministrazione a sei: Yonghong Li, Han Li, il presidente di Haixia Capital Lu Bo, Marco Fassone, Roberto Cappelli e Marco Patuano.



LA RICHIESTA DEL FONDO ELLIOT - Nelle modifiche delle regole di governance entra il gioco il fondo statunitense Elliot, che ha erogato il prestito da 303 milioni al broker asiatico. Nello specifico, c'è la richiesta fondamentale che la rosa non venga svalutata e verrà introdotto questo punto nello statuto. Ogni cessione deve essere posta al vaglio del fondo anglo-americano che non vuole depauperare il valore tecnico ed economico della formazione rossonera. Per spiegarci meglio: se dovesse andare via Bacca, i soldi incassati dovranno essere reinvenstiti per un giocatore di grande valore. Non per una mera questione di tifo, ma perchè non si abbassi il valore del prestito. In quest'ottica, i rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Jesus Suso assumono un valore fondamentale.