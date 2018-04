Il fondo di investimenti americano Elliott è pronto ad agire ed intervenire economicamente per il bene del Milan. Un asset che si prepara ad acquisire da Yonghong Li le cui possibilità di coprire il debito di 303 milioni entro ottobre sono sempre più risicate. Secondo la Gazzetta dello Sport se entro domani non arrivassero i primi 10 milioni di euro di aumento di capitale promessi dall'imprenditore cinese, Elliotti interverrebbe coprendo la cifra ma aumentando non solo l'ammontare del debito di Yonghong Li, ma aprendo per lui uno scenario drammatico.