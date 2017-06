Non solo Niang e Lapadula. L'incontro dell'Everton con il Milan è servito per parlare anche del reparto difensivo. Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.com nei colloqui tra il club rossonero, i vertici dei Toffees e intermediari è uscito il nome di Gustavo Gomez, centrale paraguaiano classe 1993 in scadenza nel 2021 con i rossoneri. Arrivato dal Lanus la scorsa estate per 8 milioni di euro, è valutato da Fassone e Mirabelli la stessa cifra. Il giocatore è stato proposto all'Everton, che ne parlerà con Koeman. Al momento non però in piedi nessuna trattativa.