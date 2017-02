Il nuovo Milan cinese riparte da Vincenzo Montella. Secondo il Corriere della Sera, l'allenatore rossonero (criticato dal presidente Silvio Berlusconi) ha la piena fiducia da parte della nuova dirigenza (rappresentata da Fassone e Mirabelli) e resterà anche senza qualificazione alle coppe europee.



CLOSING - Intanto si avvicina il passaggio di proprietà del club a Sino-Europe Sports. L'assemblea dei soci è stata convocata per mercoledì 1 e venerdì 3 marzo: quest'ultima è la data più probabile per il closing. Fininvest attende la lista ufficiale degli investitori (ora ne ha una molto vicina alla versione definitiva, ma ancora ufficiosa) e la visibilità finanziaria sui 320 milioni di euro ancora da ricevere. Ieri è anche circolata la voce che i cinesi arriverebbero soltanto all'80% del club, lasciando a Berlusconi il 20%. Eventualità mai pervenuta sul tavolo di Fininvest: la trattativa riguarda il 99,93% delle quote. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, che il Milan si prepari al passaggio di consegne è evidente anche da un pranzo ad Arcore risalente al mese scorso fra Berlusconi, Galliani e Fassone. Un incontro chiesto da Silvio per conoscere personalmente il futuro amministratore delegato rossonero.