Marco Fassone ha parlato a Milan TV al termine della finale scudetto Roma-Milan degli Allievi Under 16: “Dalla sessione di mercato in corso, si deve ancora aspettare qualcosa. Ci sarebbe piaciuto dare subito a Montella una buona parte dell’ossatura della squadra. Sembra tardi, ma il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, c’è ancora tempo per mettere a posto quanto manchi. Per quanto riguarda Donnarumma, non ci sono importanti novità, siamo ancora qui, in attesa, non troppo lunga, di una serie di cose. Stiamo lavorando per arrivare, al tre luglio, con qualche certezza in più”.



LO SCUDETTO - “Sono molto contento, l’ho detto ai ragazzi, prima della partita. Eravamo orgogliosi di avere raggiunto questo risultato, che è importantissimo. Oggi, sotto questo sole e sotto questo caldo cocente, avere resistito fino alla fine e avere ottenuto questo trionfo, che è inaspettato, ci riempie di gioia. Il merito va a chi ha gestito la squadra dal punto di vista tecnico, a Filippo Galli, che sta dimostrando, con i risultati, come il Milan creda nel settore giovanile. Questo è un buon viatico per il futuro, nessuno nasconde il fatto che vincere faccia bene. Per chi crede alla cabala, questo è un buon inizio, spero che questo successo sia il primo di una lunga serie”.



SETTORE GIOVANILE - “Le società viaggiano come un ciclo, il settore giovanile è la parte più importante, visto che è da questa area che crescono i ragazzi che diventano il futuro del Milan. Il tutto viene poi completato dalle attività di mercato, grazie anche al nostro direttore sportivo, Massimiliano Mirabelli, e a un insieme di cose, che devono funzionare all’unisono, per ottenere i risultati”.