Intervista al Corriere dello Sport per Marco Fassone. L'a.d. del Milan ha dato diversi titoli anticipati dalla prima pagina del quotidiano: "Leonardo Bonucci è un grandissimo acquisto, lo abbiamo preso in mezz'ora dalla Juventus. Per la Champions League ci saremo, siamo sorpresi dalla sconfitta con la Lazio ma Montella non si discute. Le voci di esonero? Ha grandi capacità, non si tocca. La proprietà del Milan? Molto solida".