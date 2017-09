Marco Fassone difende Leonardo Bonucci. All'indomani della netta sconfitta per 4-1 con la Lazio, l'amministratore delegato del Milan ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Mi è un po' spiaciuto per le critiche concentrate più su di lui che su altri. C'è stata una prestazione negativa da parte di tutta la squadra in generale. Bonucci è il nostro capitano e il nostro leader. Non è solo un acquisto fortemente voluto, ma il giocatore che ha deciso di metterci la faccia e di parlare in tv dopo la gara. Anche per questo ha tutto il nostro apprezzamento. La partita di ieri non intacca nemmeno dello 0% la stima e la fiducia che abbiamo nei suoi confronti".



PRIMO KO - "Non me lo so ancora spiegare, le spiegazioni giuste se le daranno Mirabelli e Montella. Siamo consapevoli che la squadra è in costruzione, ci ha sorpreso la proporzione e la dimensione con cui è maturata questa sconfitta. Gli obiettivi non cambiano: riteniamo di avere le carte in regola per potercela giocare e per competere per uno dei primi quattro posti in classifica. I capitomboli come quello con la Lazio sono importanti per toglierci gli alibi e per ripartire con uno spirito diverso, già da giovedì".



EUROPA LEAGUE - "La giocheremo con una buona ambizione, con l'idea di avere una competizione internazionale importante che ci aiuta a ri familiarizzare con questo tipo di manifestazioni. Sappiamo che è difficile e non dobbiamo farci ingannare dal fatto che il gruppo sia apparentemente alla portata. Il primo obiettivo è quello di qualificarci, possibilmente come primi nel girone perché dà punti nel ranking Uefa, prestigio internazionale e un sorteggio migliore. Poi, se avremo la capacità di arrivare alla fase ad eliminazione diretta, cercheremo di andare avanti il più possibile".