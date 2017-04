Un lavoro, lunghissimo di preparazione. Fino al closing del 13 aprile e all'assemblea dei soci del 14, che hanno portato alla nomina ufficiale di Marco Fassone come nuovo amministratore delegato del Milan. Chiari gli obiettivi del nuovo dirigente rossonero, che tra le sue priorità ha i rinnovi di Donnarumma e Suso, oltre a quello di Montella: le certezze di oggi, base per la squadra di domani.



SPUNTA LA CLAUSOLA - Un domani di cui farà, almeno per 18 mesi, sicuramente parte Fassone. Come riferito da Milannews, Elliott ha insistito per inserire una clausola nel contratto dell'ad che lo rende intoccabile almeno fino alla restituzione del prestito che il fondo americano ha elargito a Yonghong Li. Per un anno e mezzo, quindi, Fassone avrà carta bianca e la piena fiducia della società.