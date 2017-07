L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, ha scherzato, in conferenza stampa, sulla scelta di Gianluigi Donnarumma di non sostenere la maturità: "Quando lo vedrò l'11 luglio lo sgriderò... E' stato un periodo particolare per lui, la situazione lo ha sicuramente provato. Ma non posso mettermi nella sua testa per sapere le motivazioni. Supererà l'esame l'anno prossimo".