In attesa del closing, il nuovo Milan è già al lavoro. Secondo Il Giornale, infatti, l'amministratore delegato in pectore, Marco Fassone, ha concordato con Mino Raiola, agente di Gigio Donnarumma, di non far rilasciare al portiere classe '99 interviste in occasione del suo 18esimo compleanno, che sarà il 25 febbraio, per evitare strumentalizzazioni in chiave mercato.