Manca sempre meno al 3 marzo, l'ultima deadline fissata per la cessione del Milan a Sino Europe-Sports. Dopo i rinvii di dicembre, la cordata cinese sta preparando tutti i documenti e le garanzie bancarie per versare a Fininvest i 320 milioni di euro, oltre ai 200 già versati come caparra, che porteranno al passaggio di proprietà. In attesa del via libera ufficiale, il nuovo Milan è già al lavoro da qualche mese, con Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo in pectore.



INCONTRO PER IL FUTURO - Oggi c'è stato un altro incontro importante per Fassone che, come riporta l'Ansa, ha visto Barbara Berlusconi negli uffici di Fininvest. Un appuntamento utile, tra una dei due attuali ad e chi ne dovrebbe prendere il posto tra qualche settimana, per pianificare le tematiche relative al settore commerciale, di cui la figlia dell'attuale presidente rossonero si è occupata nelle ultime stagioni.