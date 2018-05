L'Assemblea dei soci del Milan ha permesso al club di rendere noto quelle che sono le linee progettuali per il futuro. Dal club rossonero arriva un'apertura precisa alla costituzione delle seconde squadre. Il club di via Aldo Rossi è tra i più interessati, anche da parte della proprietà cinese, che vede il progetto positivamente anche per nuovi sponsor e nuovi introiti. In ogni caso, il Diavolo sta lavorando al progetto, con l’obiettivo di essere pronto già dalla stagione 2018/19, ovvero la prossima, nel caso in cui venisse dato l’ok. L’ipotesi è che nel caso in cui rimangano liberi dei posti in Lega Pro, invece di ricorrere al ripescaggio venga consentito ai club di inserire le seconde squadre. In questo caso il Milan sarebbe in prima linea.