Marco Fassone, nuovo amministratore delegato del Milan, parla a Milan Tv dopo il derby pareggiato all'ultimo respiro grazie al gol di Zapata: "Non poteva esserci esordio migliore. Sembra un libro giallo, con un gol al 97’ con un gol-non gol. Yonghong Li? L’ho visto molto entusiasta negli spogliatoi, parzialmente commosso. In questi giorni ha fatto un bagno di folla incredibile, era inaspettata per lui, ha capito bene la realtà del calcio italiano. Poi un derby con un finale così, non si poteva chiedere di meglio".



Due parole, poi, su Montella, la squadra e la corsa all'Europa: "Montella lo abbiamo incontrato ieri per la prima volta. Le società che vincono lo fanno perché c’è coesione tra tutti. Cercheremo di costruire qualcosa di bello. Il derby? Ho visto un gruppo unito, sereno e coeso, speriamo siano tutte premesse positive per finire al meglio la stagione. Oggi era fondamentale, con questo pareggio lasciamo loro dietro di qualche punto. Se la partita fosse finita due minuti prima le cose sarebbero andate diversamente e invece non poteva esserci finale migliore