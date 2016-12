Manca solo l’ufficialità, ma Luiz Adriano può ormai considerarsi un calciatore dello Spartak Mosca. Sciolti anche gli ultimi dubbi del calciatore, che - secondo quanto appreso da Calciomercato.com - ha accettato il trasferimento in Russia. In queste ore si provvederà a firmare gli ultimi documenti, ma ormai manca pochissimo alla conclusione positiva della trattativa. Il Milan si libera di un contratto pesante, valido fino al giugno del 2020 a quasi 5 milioni di euro netti l’anno. Finora la gestione del brasiliano è costata ai rossoneri circa 30milioni di euro.



UN ANNO FA... - Già lo scorso gennaio Luiz Adriano fu vicino a lasciare il Milan per raggiungere la Cina, ma l’operazione sfumo all’ultimo minuto, quando il calciatore non accettò la proposta economica del Jiangsu Suning. Dunque, i colpi di testa, con Luiz Adriano, sono sempre dietro l’angolo, ma questa volta sembra ormai tutto fatto. Luiz Adriano lascerà il rossonero dopo 36 presenze, 6 gol e 4 assist. In Russia guadagnerà 5 milioni di euro a stagione (base fissa) più bonus per reti segnate e vittoria del campionato.