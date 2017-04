Le grandi manovre sono appena iniziate. E' la prima, vera settimana di lavoro all'area tecnica del nuovo Milan per Massimiliano Mirabelli, con la supervisione di Fassone e l'inizio ufficiale di un'avventura in realtà già partita da mesi. Tante partite osservate, giocatori seguiti, contatti partiti. E diversi rinnovi da completare, tutt'altro che formalità nel caso di Gigio Donnarumma, Mattia De Sciglio e Suso. Ma le operazioni in casa rossonera viaggiano anche sul lato attacco.



FIDUCIA DEULO - Uno dei primi obiettivi è riuscire a trattenere Gerard Deulofeu. Premessa: non sarà semplice perché il Barcellona è il Barcellona, un top club mondiale che ogni anno lotta per vincere tutto ma che ha anche cresciuto il giovane Deulofeu. E l'intenzione della società - ormai annunciata anche in pubblico - è assolutamente di riprenderlo. Gerard però ad oggi non ha ancora dato il suo ok, vuole essere sicuro di giocare e di non perdere il Mondiale con la Spagna. Nelle prossime settimane, incontro fissato con il suo entourage. La sostanza sarà: o rientro al Barça per giocare, o resto al Milan. In quest'ottica, la scelta del nuovo allenatore dei blaugrana sarà fondamentale (come il fattore Messi...). Ma il Milan ha fiducia perché sa quanto Deulo non voglia correre rischi e preferisca giocare, c'è margine per sperare.



CIAO LAPA - Chi invece andrà ai saluti con ogni probabilità è Gianluca Lapadula. Ha trovato poco spazio nel suo primo anno in Serie A, a meno che non accetti di essere ancora una semplice alternativa potrà fare le valigie. Per Lapadula c'è il Genoa in prima fila: Preziosi ripete spesso come fosse tutto già fatto e firmato un anno fa prima dell'incursione rossonera, adesso vuole ritentare, l'intenzione è chiara e netta. Cosa vorrà fare Lapa? Palla al giocatore, mentre il Milan nell'occasione ha chiesto informazioni su Gio Simeone, il Cholito è molto apprezzato dai rossoneri. Ma tutto si è fermato subito quando il Genoa ha chiesto 25 milioni per l'argentino figlio d'arte. Un retroscena, non più una trattativa. Sperando in Deulofeu...