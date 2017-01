Un solo obiettivo, che gioca in Italia. Manca ancora l'ufficialità del trasferimento di M'baye Niang al Watford, ma il Milan è già al lavoro per trovare un sostituto. Che ha un nome e un cognome, Lucas Ocampos. L'attaccante argentino cresciuto nel River Plate, portato in Europa dal Monaco di Ranieri, è il primo grande obiettivo, più di Lazovic e Giaccherini, per volontà di Montella che ha chiesto il suo arrivo così come ha fatto per Deulofeu. La trattativa è in piedi: Galliani ha già parlato con Preziosi che ha dato la sua disponibilità, prima però il Genoa ha bisogno di centrare un altro colpo. Entro domenica arriverà la risposta definitiva, i segnali per il Milan sono positivi.



DETTAGLI - Ocampos dovrebbe sbarcare in rossonero in prestito, con diritto di riscatto. Il Marsiglia, proprietario del cartellino, ha già dato il suo ok, perchè il Genoa manterrebbe comunque l'obbligo di riscatto, fissato a 8 milioni in caso di raggiungimento di 7 gol in stagione, a 14 milioni in caso di raggiungimento di 12 gol.