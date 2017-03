Filippo Galli, responsabile del settore giovanile del Milan, commenta a Spaziomilan.it la vittoria di oggi ottenuta al Torneo di Viareggio contro l'Ujana: “Siamo partiti abbastanza bene poi abbiamo avuto qualche difficoltà in fase di non possesso. Un errore su un calcio d’angolo ha dato il vantaggio all’Ujana, che ha preso coraggio. Nella ripresa abbiamo fatto circolare palla trovando gli spazi tra le loro linee. Il gol è venuto fuori da un colpo fortunoso ma prima abbiamo avuto altre occasioni per rimettere in piedi la gara. Il risultato è ineccepibile. La squadra può migliorare, abbiamo un gruppo di giocatori che sta cercando di dare un contributo importante. La gara contro lo Spezia? Di solito alla terza partita si arriva un po’ stanchi. Faremo del nostro meglio per passare il turno poi il campo parlerà. Zanellato migliore in campo? Il ragazzo ha ampi margini di miglioramento, è cresciuto e ha un’ottima capacità di lettura. È ancora in un percorso di crescita che deve proseguire. Se è pronto per la prima squadra? Non spetta a me dare un pensiero definitivo. C’è un allenatore della prima squadra che conosce bene tutti i nostri giocatori”.