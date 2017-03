Il Milan non pagherà la penale da 40 milioni di euro per la mancata costruzione dello stadio al Portello. In un comunicato congiunto infatti la società rossonera e Fondazione Fiera hanno reso noto di aver conciliato e archiviato la vicenda:



A.C. Milan S.P.A. e Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano comunicano di aver amichevolmente conciliato, davanti l’Organismo di Conciliazione di Camera Arbitrale di Milano, la controversia insorta tra le parti nell’ambito del procedimento volto alla riqualificazione del complesso immobiliare denominato “Padiglione 1-2 del Portello”, senza riconoscimento alcuno di responsabilità e delle opposte pretese.



IL RISARCIMENTO - Fondazione Fiera non resta però a mani vuote: stando a quanto riferisce ANSA infatti Fininvest verserà una cifra vicina ai 5 milioni di euro, cifra nettamente inferiore ai 40 milioni chiesti dalla precedente gestione dell'ente che cura l'area del Portello.