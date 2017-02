Milan-Fiorentina 2-1, reti di Kucka, Kalinic e Deulofeu: ecco le pagelle.



MILAN



Donnarumma 6,5: Sempre presente sulle conclusioni di Vecino e Borja Valero, salva i suoi con una uscita nel finale.



Abate 6: Spinge con costanza lungo l’out di destra ma non è sempre preciso al cross.



​Vangioni 6: Buona l’intesa con Deulofeu, si rende protagonista di alcune ottime iniziativa. Non perfetto negli uno contro uno.



​Gomez 5,5: Ha responsabilità in occasione del gol subito, Kalinic è troppo libero di battere a rete. Sbaglia troppo in fase di impostazione, confermando limiti tecnici piuttosto evidenti.



Paletta 6,5: Riscatta le ultime uscite deludenti con una prova attenta. Vince tutti i duelli fisici con Kalinic, il migliore della difesa.



​Pasalic 7: Il croato cresce di partita in partita. Sempre presente nel vivo del gioco, è una spina nel fianco della Fiorentina.



​Sosa 7: I primi 45’ sono di grande qualità, con giocate di prima che velocizzano la manovra. Sua la pennellata per Kucka, si prende gli applausi di San Siro. (Dall’85 Poli s.v)



​Kucka 7: La solità generosità al servizio della squadra, prezioso anche in fase di non possesso palla. Trova il terzo gol in campionato, inesauribile. (Dal 73’ Zapata 6: Prezioso nell’arrembaggio degli ospiti nel finale)



​Deulofeu 6,5: Segna un gol di pregevole fattura, il primo in Italia. I suoi movimenti mandano in tilt la difesa viola, accusa un evidente calo nella ripresa. (Dal 73’ Bertolacci 5: Entra in campo e perde due palloni sanguinosi, impatto negativo.)



Bacca 5: La sensazione è che inizi a diventare più un problema che una risorsa. Viene pescato sistematicamente in fuorigioco, arriva sempre in ritardo sui suggerimenti dei compagni.



Suso 6: Non illumina la scena, ma tiene sempre impegnato il diretto avversario, allungando di fatto la Fiorentina.



All. Montella 6,5: Ottima la scelta di confermare Pasalic. Ritrova il suo Milan, sporco e vincente.



FIORENTINA



Tatarusanu 6: Non ha responsabilità sui gol.



​Rodriguez 5,5: Bacca lo impensierisce poco e lui regge bene. Mal posizionato in occasione del gol di Kucka.



​Sanchez 6: Sousa lo sta impiegando con costanza nei tre dietro, una scelta azzeccata considerando l’attenzione e la forza fisica del colombiano.



Astori 5,5: Primo tempo in apnea contro Deulofeu, meglio quando viene spostato in mezzo.



​Vecino 6: Ha il merito di provarci fino in fondo, anche con conclusioni da fuori.



Cristoforo 5: Schierato a sorpresa da Sousa, offre una prestazione impalpabile. Galleggia sulla trequarti senza incidere. (Dal 70’ Tello 5,5: Il suo ingresso porta poco e nulla)



Salcedo 5,5: Troppo irruento e spesso fuori posizione, dalla sua parte il Milan sfonda.



​Borja Valero 5,5: Nella prima mezzora di gara il palleggio viola è fluido e il merito è principalmente suo. Perde ingenuamente il pallone che porta alla rete di Deulofeu e non si riorganizza più.



Chiesa 6,5: Vivace, trova sempre lo spunto pericoloso. Suo l’assist per il gol di Kalinic. (Dal 70’ 7



Badelj 6: Ordine nel finale, stupisce la sua assenza dall’undici titolare)



Ilicic 5: La partenza è incoraggiante, con una conclusione che per poco non sorprende

Donnarumma. Poi esce malamente dalla gara, con un atteggiamento troppo rinunciatario. (Dal 75’ Saponara s.v)



Kalinic 6,5: Segna al primo pallone giocabile, la sua presenza tiene sempre impegnata la difesa avversaria.



All. Sousa 5: Esclude Badelj a sorpresa e toglie Chiesa che era sembrato l'unico in grado di creare pericoli, Scelte piuttosto opinabili.