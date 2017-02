Posticipo della 25° giornata di Serie A, a San Siro si affrontano Milan e Fiorentina: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Paolo Valeri di Roma, di seguito gli episodi da moviola.



PRIMO TEMPO



46' - Ammonito anche Vangioni per fallo su Chiesa.



46' - Bacca lanciato a rete viene fermato per fuorigioco: chiamata errata del guardalinee, Chiesa tiene in gioco il colombiano.



44' - Fallo netto i Salcedo su Suso, prima ammonizione dell'incontro.



21' - La Fiorentina pareggia con Kalinic, Valeri convalida erroneamente: Chiesa, autore del cross, parte da posizione di fuorigioco, non ravvisato dal guardalinee. Il gol è irregolare. (immagine Rai Italia)​



16' - Regolare il gol di Kucka: sulla punizione di Sosa Bacca parte da posizione irregolare ma non influisce sull'azione.