Il Milan non si ferma, anzi, raddoppia. Appena poche ore dopo aver annunciato l'arrivo di André Silva dal Porto, i rossoneri preparano già un secondo colpo in attacco. Un colpo che ha un nome preciso: Nikola Kalinic. È lui il profilo scelto da Vincenzo Montella per completare un reparto che verrà completamente rivoluzionato, con le probabili uscite di Bacca e Lapadula.



INCONTRO FISSATO - Come riporta Sky Sport, tra giovedì e venerdì andrà in scena un incontro tra Massimiliano Mirabelli - ds del Milan - e Pantaleo Corvino - direttore dell'area tecnica della Fiorentina. La prima offerta del club di via Aldo Rossi sarà di circa 25 milioni di euro, mentre la valutazione della società dei Della Valle è di 30. Una distanza che può essere colmata con l'inserimento di bonus.