Il procuratore Beppe Galli, uscito a da Casa Milan, ha parlato al'inviato di Calciomercato.com Daniele Longo: "Abbiamo fatto una chiacchierata con il direttore Mirabelli su alcuni giovani che possono interessare per il futuro. Adjapong? Si, esatto, di lui come di Pezzella. Sono nomi per il futuro".



CHI SONO - Si tratta di Claud Adjapong, terzino classe '98 del Sassuolo, e di Giuseppe Pezzella, difensore classe '97 del Palermo. Il Milan pensa al presente, ma anche al futuro.



SI PARLA ANCHE DI UN GIOVANE DEL GENOA - Con Galli, anche l'agente Pietro Parente: si è parlato anche di Luca Zanimacchia, esterno destro classe '98 del Genoa, nazionale under19, con 6 reti realizzate nel campionato Primavera ma già in orbita prima squadra.