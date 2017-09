Filippo Galli, responsabile del settore giovanile del Milan, parla a 4-4-2 su SportMediaset.it: "Il compito del settore giovanile è quello di fornire giocatori di qualità per la prima squadra e cerchiamo sempre di svolgere questo compito nella migliore maniera possibile. In prima squadra abbiamo dei giovani provenienti dal settore giovanile come Donnarumma, Cutrone, Locatelli e ora anche Zanellato e Gabbia. Montella adesso e prima Mihajlovic hanno grandi meriti in questo perché hanno dato fiducia a questi ragazzi ma è chiaro che un tecnico dà fiducia se i giovani hanno dei valori. Poi tutta una serie di fattori favorisce l’inserimento e poi la permanenza nella rosa. Bravi i tecnici, bravi gli allenatori e bravi i giocatori. E’ importante la presenza di giocatori d’esperienza che possano aiutare questi ragazzi che hanno la testa sulle spalle, che sanno dove possono migliorare: sono fiducioso conoscendo questi ragazzi. L’esplosione di Cutrone? Nessuno si aspettava un inizio così di Patrick. Sapevamo tutti che poteva diventare un giocatore importante ma non così in fretta. Lui ha una grandissima fame e una voglia di imporsi unica, poi con Montella sta crescendo molto. Come gestirà le pressioni? Chi gioca a calcio in un club come il Milan sa che prima o poi dovrà affrontare delle pressioni: è importante che chi sta intorno al giocatore sia presente ma questi ragazzi hanno delle famiglie serie alle spalle. Il prossimo ragazzo pronto a sfondare? In questo momento sono aggregati alla prima squadra Zanellato e Gabbia, che sono i più vicini a farci vedere qualcosa di bello. Non so quanto spazio potranno avere, perché è stato fatto un mercato importante e la concorrenza è alta, però Gabbia ad esempio, in Europa League, ha dimostrato di saper stare in campo".