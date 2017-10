Il responsabile del settore giovanile del Milan, Filippo Galli, ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24 della vittoria ottenuta sul Chievo.



BONUCCI - "Vittoria senza Bonucci? Pura casualità, non c'è alcun legame. Ma poi, in generale, in un gioco di squadra non si può parlare mai di un singolo che decide in un verso o nell'altro. Sarà fuori anche con la Juventus, vero, ma è una rivale di sempre ed il resto dello spogliatoio si caricherà da sè, una sfida che motiva tutti".



DONNARUMMA - "Donnarumma? Sta facendo un buon campionato, quello che ci si aspetta da lui. Sta facendo semplicemente il suo. Il nostro lavoro del bienno è molto in linea con Montella e le sue idee. Cerchiamo di formare giocatori per la prima squadra".