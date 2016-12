Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan, alla Rai: Mi raccontano sempre che sono 28 anni dalla prima vittoria, 28 trofei, questo potrebbe essere il 29esimo. In ogni caso, sono troppo in tensione per pensare ai numeri. Juventus? Quest’anno, nei nostri confronti diretti, che sono 4, una volta abbiamo perso ed una vinta, mentre la finale di Coppa Italia persa giocando alla pari. Non si è vista questa differenza di punti e spero che anche stasera sia una sfida equilibrata. Sino-Europe Sports? Non ho mai commentato la trattativa e l’operazione: è compito di Fininvest e di Sino-Europe. Mercato? Le due parti, insieme, hanno deciso di inscenare un mercato a zero e, quindi, prima di prendere qualcuno dovremo vendere qualcuno, ci proveremo“.