Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan, parla a Milan TV a proposito del progetto Milan Junior Camp: "Diamo molta importanza a questi eventi, perchè sono molto utili e tengono alta la nostra bandiera nel mondo. I ragazzi arrivano da 100 località diverse. E' una cosa molto bella e sono 314 ragazzi che rappresentano i 6600 ragazzi che nel 2016 hanno partecipato al Milan Junior Camp. E' giusto fargli i complimenti e portargli i giocatori della prima squadra e una gloria come Pierino Prati. Il calcio lo amo a tutti i livelli. Questi ragazzi si divertono, ma se vogliono diventare calciatori devono fare un percorso difficile e fare sacrifici. Milan giovane in prima squadra? Sono la dimostrazione, il Milan ha 6-7 giocatori che arrivano dal settore giovanile. E' la prova lampante che ce la si possa fare. Partita fondamentalissima stasera? Sì, assolutamente, dobbiamo cercare di andare in Europa, l'ultimo posto utile è il sesto, dobbiamo scalare una posizione e fare di tutto per farcela".