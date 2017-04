Dopo il successo contro il Palermo l'ad rossonero Adriano Galliani ha parlato a Milan TV: "Il centrocampo ha fatto molto bene oggi. Il gioco parte da lì, se fanno bene i centrocampisti giochi bene. Grande partita di Kucka. Abbiamo creato tanto, il 4-0 è stretto. Siamo indietro, a livello di differenza reti, con gli altri".



SUSO - "Suso sarebbe stato fondamentale in questo mese. Peccato per i due punti persi in trasferta. Oggi abbiamo fatto bene. Ho sentito il presidente, se questa è stata la nostra ultima partita è stata una bellissima partita che rimarrà nei nostri occhi e in quelli dei tifosi".



CLOSING - "In 31 anni abbiamo portato il Milan in vetta al mondo. Se cambieremo proprietà, ci ricorderemo di tutto quello che abbiamo fatto. Io domani sarò a pranzo dal presidente. Sono molto felice per oggi".



PRESTAZIONE - "Abbiamo fatto una grande partita. Il gol di Suso è un gioiello. Suso, Deulofeu e Pasalic sono arrivati anche se dicono che gli osservatori li hanno gli altri".



ANCORA SU SUSO - "Godiamoci questo Suso. Ricordo che è costato 300mila euro. questa estate abbiamo fatto buone operazioni sul mercato. Sosa ha sempre avuto un grande piede e lo sta dimostrando. Spesso vengono messi in risalto solo gli errori. Quest'anno abbiamo avuto diversi infortuni. Calabria mi piace molto, sa fare i cross e per i terzini devono saper crossare".



INTER - "Siamo tornati a giocare in contemporanea dopo tanto tempo. Anche questo è il bello del calcio. I nostri rapporti con l'Inter sono ottimi".



DEULOFEU - "A giugno non so se sarò io a fare il mercato, quindi non posso dire nulla. Ho parlato con i dirigenti del Barcellona, ma non vi dico cosa mi hanno detto…(sorride, ndr)".



DERBY - "Se si concretizzerà il cambio di proprietà lo vedrò in tv. Resterò sempre milanista".