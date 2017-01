A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Napoli, Adriano Galliani ha parlato a Premium Sport: "Deulofeu? La trattativa continua, mi ha detto l’avvocato che sono autorizzato a dire solo questo".



SULLE ASSENZE - "Purtroppo Romagnoli e Locatelli sono stati squalificati. Romagnoli è stato espulso per doppia ammonizione, ma non voglio polemizzare: la seconda c’era, non so. È capitato proprio contro il Napoli, una gara fondamentale. La classifica finale la determineranno gli scontri diretti. Del Napoli temo la qualità di palleggio, il loro centrocampo e le tre punte davanti, che sono ben affiatate fra loro".