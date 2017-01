Ieri le considerazioni di Adriano Galliani a Radio Deejay hanno fatto discutere. Il ruolo di presidente della Lega calcio non lo entusiasma: la soluzione che sta prendendo piede negli ultimi mesi è quella di un Galliani a capo di un’agenzia di procuratori (un po’ come la Gestifute di Jorge Mendes), per gestire le carriere di calciatori, in particolare top player italiani, ma anche stranieri, secondo Tuttosport.