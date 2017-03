Adriano Galliani, ad del Milan, ha parlato ai microfoni dell'inviato di Calciomercato.com Daniele Longo a margine dell’evento presso il Diesel Store di Piazza San Babila:



SULLA SQUALIFICA DI BACCA - "Non ci aspettavamo nulla. Le decisioni del giudice sportivo chiudono Juventus-Milan, ora pensiamo solo al Genoa. Nessun commento sulle decisioni del giudice sportivo"



SULLE ASSENZE - "Abbiamo tante assenze, soprattutto sabato sera tra infortunati e squalificati. Sabato dobbiamo battere il Genoa per proseguire la rincorsa all’Europa".



SU DONNARUMMA - "Mi ha fatto piacere il suo gesto di baciare la maglia. Donnarumma è molto legato al Milan, è un grande giocatore. L’unica cosa che non capisco è questa: quando una squadra ha un grande attaccante è una grande squadra, quando uno ha un grande portiere è la stessa cosa. Non ci sono differenze se uno gioca davanti o in porta".