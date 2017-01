Adriano Galliani, ad del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari:



SULLA PARTITA - "Abbiamo sofferto molto noi, ma hanno sofferto tutte le inseguitrici della Juventus. 36 punti in 18 partite, media da Champions League. Noi non abbiamo ancora finito il girone d'andata, vediamo cosa facciamo alla 19° partita".



SULLA PRIMA VITTORIA - "Abbiamo fatto molto bene all'inizio, è cambiato qualcosa quando è uscito Abate che stava giocando bene. Poi si sono invertiti i due terzini e hanno fatto bene. Poi è stato bravo l'allenatore con questo 4-2-4. Lapadula negli spogliatoi dice di aver fatto un assist, per me è assolutamente assist".



SU LAPADULA - "Sono giocatori che piacciono perchè si battono, ha rubato palla appena entrato. I tifosi amano quel tipo di giocatori. Danno non tutto, più di tutto. Ha fatto 55 gol al Teramo più Pescara, significa avere un istinto omicida. Se non è vero gli faccio causa al presidente Sebastiani, che è carinissimo e mi manda un messaggio ogni volta: 'Hai visto? E' il numero uno'. Io credo che l'altra punta Bacca sia servita molto perchè siamo diventati immediatamente più pericolosi di prima. Il 4-2-4 ci ha creato vantaggi".



SULLA SQUADRA DOPO DOHA - "C'è un giocatore che mi fa impazzire, che è il signor Paletta. E' straordinario. Romagnoli non lo cito, perchè io sono uno che butta via il denaro. Paletta è costato un milione, sta facendo un campionato fantastico, la gente lo vede meno di quello che meriterebbe. Se si va a guardare tutti i suoi interventi non sbaglia mai. Almeno fino ad oggi".



SU LOCATELLI - "E' un giocatore di grande talento, a me fa impazzire perchè a me piacciono i giocatori che giocano di prima. Mi piace molto molto".



SU ABATE - "Colpo molto forte alla rotula, i medici sono ottimisti che non ci sia neanche una piccola infrazione. Tocchiamo ferro. Aspettiamo domani gli esami, ma c'è moderato ottimismo".



SULLE VITTORIE IN EXTREMIS - "Le partite vinte alla fine danno più soddisfazione. La morale è che finita la domenica il lunedì guardi la classifica e guardi i punti. 18 partite, 36 punti. C'è poco da dire".



SU STORARI-GABRIEL - "E' tutt'altro che scontata la casa, ne parliamo e vediamo".



SULLA SUPERCOPPA - "Ha cambiato Natale e pure il Capodanno. Abbiamo battuto la Juventus due partite consecutive, non succedeva da secoli. Il Milan sta facendo molto bene. Paragone con Manchester per qualcosa? Non lo so. Mio figlio si ricordava che una volta mi è uscita una vena del collo perchè non ci avevano dato una rimessa laterale durante un trofeo Tim. Io esulto sempre, anche quando vedo i ragazzini di 12 anni. Vincere è sempre bello".