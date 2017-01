Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan, ha parlato dopo la cena con Lucas Ocampos nel centro di Milano: "Dispiace per Bonaventura, sono cose che succedono nel calcio. Ne ho appena parlato anche con Berlusconi. Sentiremo la sua mancanza. Fortunamente abbiamo preso due esterni di qualità come Ocampos e Deulofeu, ma Jack è Jack. Mercato chiuso? Chiuso, chiuso, chiuso. Ultimo contatto con l'Alaves per Ely. Colpito dal valore umano di Ocampos? I giocatori li scegliamo per le qualità: Ocampos qualche anno fa era considerato tra i giovani più forti al mondo".