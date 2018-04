Giornata di lavoro in casa Milan. Dopo la sconfitta 3-1 allo Stadium contro la Juventus il gruppo rossonero è tornato in campo a Milanello per preparare la sfida contro l'Inter, in programma mercoledì alle 18.30, decisiva per rimanere in corsa per un posto Champions. Gattuso è consapevole che un pareggio serve a poco, il Milan deve vincere ma salvo sorprese la formazione iniziale non sarà spregiudicata. Niente due punte dall'inizio, insomma, spazio al collaudato 4-3-3 con Locatelli o Montolivo al posto dello squalificato Biglia e un solo attaccante, supportato da Calhanoglu e Suso, che all'Inter ha segnato tre gol in carriera.



ANDRE' SILVA IN PANCHINA - Ci sono ancora due giorni per prendere una decisione finale, ma Gattuso sembra orientato a cambiare la punta di riferimento rispetto alla sfida di Torino. André Silva dovrebbe partire dalla panchina, spazio dal primo minuto per uno tra Cutrone e Kalinic, provato oggi con la pettorina dei titolari. Il croato, che in campionato, ha segnato 4 gol in 21 partite, non gioca dall'inizio dalla sfida del 21 gennaio contro il Cagliari, nella quale regalò due assist ai compagni.