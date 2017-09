Gennaro Ivan Gattuso, tecnico del Milan Primavera, parla a Sportitalia dopo il ko per 5-1 col Sassuolo: "L’espulsione ha cambiato la partita. C’è rammarico, il risultato è bugiardo. Sono uscite le pecche di questa squadra".



Sulla prestazione: "Tante volte la linea di difesa non si è mossa in modo perfetto. Ripeto, il risultato è bugiardo, ma commettiamo troppi errori a livello di squadra".



Alla prossima c'è il derby: "L’Inter è una squadra nettamente più forte di noi, ma la prepariamo. Oggi la sconfitta brucia per come è arrivata. Bisogna fare molto di più".



Ancora sul match: "Abbiamo fatto una figuraccia, ci mettiamo la faccia. Dobbiamo lavorare ancora di più".