Dopo il pareggio sul campo dell'Udinese, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso è intervenuto a Premium Sport: "C'è grande rammarico, perché abbiamo fatto una delle migliori prestazioni della stagione. Dispiace ma ci sta, siamo una squadra molto giovane e quando si hanno tanti giovani in campo può capitare. Abbiamo provato a vincere anche in dieci, dobbiamo continuare così: mi tengo la prestazione".



CALABRIA - "Questa squadra non è cattiva ma questa è la sesta espulsione della stagione. Dobbiamo migliorare su questo aspetto, anche prendendo qualche legnata sui denti. L’esperienza non la si compra al supermercato ma Davide ha fatto una grande partita prima del rosso".



ANDRE' SILVA - "Ha fatto una buonissima partita, può fare di più, ma è un giocatore con grandi qualità. Deve essere più cattivo, quando capitano anche mezze palle bisogna spaccare la porta. Sul talento di André Silva non ci sono dubbi".



GRUPPO SCONTENTO? - "Io non sono uno che non stressa i giocatori fuori dal campo, ma solo sul campo. Voglio vedere il massimo in allenamento, voglio vedere il veleno. Ci sta che qualcuno mi guardi con la faccia incazzata, possiamo dirci tutto in faccia, ma quando propongo qualcosa in allenamento voglio vedere il veleno. Abbiamo tante partite da giocare, c’è bisogno di tutti. Se c’è qualche problema, io sono qui".



CUTRONE - "Perché non l'ho messo? In quel momento mi serviva un giocatore come Kalinic. Patrick sta giocando spesso, da quando sono arrivato i tre attaccanti hanno giocato tutti".



MILAN - "Il Milan deve assomigliare a me: anche se non sono perfetto, ho la barba, le occhiaie sotto gli occhi... E' da un po' di tempo che stiamo giocando bene, teniamo bene il campo ma ci manca il colpo del ko. Dobbiamo essere più bravi a chiudere le partite. Roma non è stata costruita in un giorno, i ragazzi stanno dando tutto e stanno migliorando. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione".