Gennaro Gattuso, tecnico della Primavera del Milan, parla a Milan Tv, ricordando i derby del passato: "Esordio da titolare con il Milan nel derby nel 1999 con confronto a muso duro con Ronaldo? Quando mi rivedo non è un bel vedere, anche con il rapporto che è venuto fuori con il passare del tempo con Ronnie. Non lo rifarei, non mi son piaciuto. Tra l'altro, è stato uno dei giocatori più forti del mondo. Ero uno che sentiva molto le partite, il derby in particolare era speciale. C'era grande rispetto tra i 22 in campo anche se era sentito. Zanetti era un gentleman, un capitano incredibile. Ce le davamo con grande correttezza, ci siamo sempre rispettati con i giocatori dell'Inter. Assist a Kakà di sinistro nel derby del 5 ottobre 2003? Metto una palla in mezzo di sinistro, quando in realtà con quel piede facevo fatica anche a salire sul pullman. Un assist, insolito per le mie caratteristiche, ma è stato il primo gol di Kakà in Serie A".