Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, parla a Sky Sport in vista della sfida contro l'Arsenal di domani, ritorno degli ottavi di Europa League: "Qua è bellissimo, mi fa più effetto San Siro ma è bellissimo. Domani non conta se lo stadio è bello e brutto, è molto difficile ma ci proviamo. Qualificazione? 80 loro, 20 noi. Ma nel calcio bisogna giocarcela, ci proviamo ma ce la consapevolezza che c'è bisogno di fare una grandissima partita".



SU DONNARUMMA - "Parliamo, beviamo il caffè, per il futuro vedremo, deve stare concentrato su quello che si fa. Deve stare concentrato, altrimenti si fanno degli errori, sa che nessuno lo manda via, è il numero uno, è fortissimo per l'eta che ha".



SU MONTELLA - "Ho visto la partita, sono molto contento, il Siviglia ha giocato un grandissimo calcio, gli faccio i complimenti"